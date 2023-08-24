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НовостиПолитика24 августа 2023 1:19

Политолог Соскин: последний резерв ВСУ несет потери в Запорожье

Экс-советник Кучмы объяснил, почему Киев засекретил данные о потерях ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Соскин рассказал о катастрофических потерях ВСУ во время наступления.

Соскин рассказал о катастрофических потерях ВСУ во время наступления.

Фото: REUTERS

Подразделения ВСУ несут серьезные потери на Запорожском направлении. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, уточнив, что Украина бросает в бой свои последние резервы.

«82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», - рассказал Соскин в своем видеоблоге на YouTube.

Политолог отметил, что официальный Киев засекретил данные о потерях ВСУ, чтобы скрыть катастрофические последствия летнего наступления украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 170 военных за сутки на Купянском направлении. Также российскими военными уничтожены пять боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.