Путин: согласование декларации БРИКС стало непростой задачей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции, посвящённой прошедшему саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, заявил о том, что согласовать декларацию стало непростой задачей, в частности, в вопросе расширения объединения.

«Должен отметить что, как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамафоза (Сирил, президент ЮАР) проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — заявил Путин.

Среди обсуждавшихся тем Путин выделил вопрос единой расчётной валюты, назвав его крайне сложным, но достижимым, а также способы расчётов между странами-участницами объединения в экономической сфере.

Ранее KP.RU сообщил, что президент ЮАР перечислил все страны, которые уже гарантированно станут новыми участницами объединения БРИКС.