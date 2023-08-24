Президент ЮАР назвал страны, которые станут новыми членами БРИКС

Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ войдут в БРИКС Фото: REUTERS

Новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Республику Египет, Республику Эфиопия, Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать членами БРИКС», – сказал он на пресс-конференции по итогам 15 саммита БРИКС.

Эти страны станут членами организации с 1 января 2024 года, уточнил политик.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.

Главное из речи Владимира Путина на 15 саммите БРИКС здесь на KP.RU.