Число пенсионеров в России сократилось до минимума Фото: Иван МАКЕЕВ

Число пенсионеров в России за первые шесть месяцев этого года сократилось на 404,2 тысячи человек. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Социального фонда РФ.

Уточняется, что по состоянию на 1 января текущего года в России было зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, однако к 1 июля этого года данное число упало до 41,38 млн человек, что является минимальным показателем за все время действия пенсионной реформы.

Эксперты связывают такие изменения с переходным периодом пенсионной реформы, а также одной из причин специалисты назвали эффект от пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что пенсия вырастет у всех пенсионеров, которым в сентябре исполнится 80 лет и кто официально уволился с работы в августе этого года, а также тем, кому в августе сделали повышенную группу инвалидности.