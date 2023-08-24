Чернышенко: Россия и Китай заключили инвестпроектов на 165 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай совместно работают над реализацией одновременно 79 инвестиционных проектов, на общую сумму более 165 миллиардов долларов. Особенное внимание уделяется сфере переработки полезных ископаемых, о чём заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в ходе 14-го ЭКСПО «Китай-Северо-Восточная Азия».

Например, дочерняя компания китайской национальной химико-инжиниринговой корпорации (CNEC), совместно с «Газпромом», работает над возведением газохимического производственного комплекса в Усть-Луге, стоимостью в 24 млрд евро. Когда проект будет завершён, комплекс сможет выпускать до 3 млн тонн разного типа полиэтилена в год.

Все эти проекты призваны не только укрепить экономическое партнёрство между Россией и Китаем. Они также создают в РФ рабочие места, поддерживают внутренний спрос, снижают нагрузку на железнодорожную инфраструктуру России.

Ранее KP.RU сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин пообещал продолжать независимую международную политику, не оглядываясь на мнение Запада.