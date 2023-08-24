Суд впервые оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные россиян

Россиянка требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост» Фото: REUTERS

Мировой судебный участок города Москвы оштрафовал на 50 тысяч мессенджер Telegram за отказ удалить персональные данные физического лица. Об этом сообщили в четверг, 24 августа.

Сообщается, что поводом стал административный протокол, составленный после рассмотрения жалобы российской гражданки, требующий удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Женщина заявила, что опубликованные данные порочат ее честь и достоинство. Среди прочего, в публикации сообщалось о том, что у нее ранее было украинское гражданство.

Напомним, на прошлой неделе, 16 августа, московский суд заявил, что компании Telegram Messenger Inc. может грозить новый штраф за повторный отказ локализовать данные российских граждан. Как писал сайт KP.RU, в сообщении уточнялось, что сумма штрафа составит до 18 млн рублей.