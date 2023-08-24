Число заболевших острой кишечной инфекцией в лагере в Бурятии выросло до 28 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число заболевших острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор», которое находится в Бурятии, выросло до 28. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняется в сообщении, среди заболевших 26 детей и два работника лагеря.

«В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения», - сказано в заявлении, где также отмечается, что на данный момент Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого установят причины произошедшего.

Напомним, сообщение о массовом заболевании детей в лагере «Байкальский бор» в Бурятии поступило утром в четверг, 24 августа. Как писал сайт KP.RU, Следственное управление СК по Республике Бурятия начало проверку инцидента.