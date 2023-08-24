СК начал проверку из-за массового отравления детей в лагере в Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК по Республике Бурятия начало проверку в связи с массовым отравлением детей в лагере.

«Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», – сказано на сайте ведомства.

По информации следователей, в среду, 23 августа, у 21 ребенка, отдыхавшего в детском санаторно-оздоровительном лагере, были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. Как сообщили следователи, детей будут лечить в амбулаторных условиях.

Напомним, утром 24 августа прокуратура сообщила о массовом заболевании детей в лагере «Байкальский бор» в Бурятии.

Во вторник, 22 августа, пятеро детей от 14 до 17 лет отравились грибами в лагере под Санкт-Петербургом. Компания девочек-подростков решила попробовать сырые неизвестные для них грибы, которые нашли во время прогулки, после чего им резко стало плохо.