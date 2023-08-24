Власти Норвегии решили передать Украине истребители F-16 Фото: REUTERS

Власти Норвегии решили передать Киеву истребители F-16. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил норвежский телеканал TV2, ссылаясь на источники.

«Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16», - сказано в сообщении телеканала, который отмечает, что Норвегия станет третьей страной Североатлантического альянса, после Нидерландов и Дании, которая предоставит Киеву истребители F-16.

Напомним, в минувший вторник, 22 августа, в пресс-службе Министерства обороны Дании заявили, что датские эксперты начали обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с истребителями F-16. Как писал сайт KP.RU, в военном ведомстве уточнили, что такое обучение проходит в рамках обязательств по передаче этих самолетов Киеву.