Первый архитектурный маяк в рамках проекта «Маяк русского мира» будет построен на границе Крыма и Херсонской области. Конкретное место возведения сейчас обсуждается, его не будут разглашать до определённого момента, сообщил гендиректор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов в эфире телеканала «Крым24».

«Идея была первый русский маяк возвести на границе между Крымом и Херсонской областью. Мы это обсуждаем сейчас, конкретное место не будем раскрывать», - заявил Белоусов.

Также в планах авторов проекта установка маяка в Киеве после того, как он будет освобождён от украинских неонацистов, и переименование «Майдана незалежности» в Русскую площадь.

Напомним, проект «Маяк русского мира» предполагает создание монументов и символов русского мира на территории новых регионов РФ, которые призваны сформировать архитектурный стиль русской идентичности.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин призвал российские власти обеспечить школьников и студентов новых регионов всем необходимым для получения качественного образования.