Минобороны РФ: российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.

“Уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой Народной Республики”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Также 23 августа российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ. Минобороны отмечает, что объект успешно поражен.

В свою очередь штурмовые отряды группировки войск “Запад” продолжили успешное продвижение в направлении Купянска в Харьковской области.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава на данном направлении и ВС России вскоре разгромят ее под Купянском, после чего смогут освободить Харьков.