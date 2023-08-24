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НовостиПолитика24 августа 2023 11:01

Путин: Россия бесплатно направит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Поставки должны начаться в ближайшие месяцы
Сергей КУДРИН
Путин: Россия бесплатно направит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Путин: Россия бесплатно направит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече в формате БРИКС+, анонсировал серию безвозмездных поставок зерна в несколько стран Африки, которые начнутся в ближайшие месяцы. Всего российское зерно передадут в шесть африканских государств.

«Мы всё это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введённые в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьёзно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», - сказал российский лидер.

Как указал президент, шесть африканских стран получат по 25-50 тысяч тонн зерна каждая. Таким образом, максимально возможные поставки бесплатного продовольствия составят 150-300 тысяч тонн. Передача зерна будет иметь статус гуманитарной миссии.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия всегда будет надёжным и стабильным поставщиком продовольствия в развивающиеся и нуждающиеся страны Африки.