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НовостиПолитика24 августа 2023 11:21

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника

Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 24 августа, заявило, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 украинских беспилотника.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - сказано в сообщении военного ведомства, где уточнили, что это произошло в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, днем ранее, 23 августа, Министерство обороны РФ о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. В ведомстве отметили, что российские средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.