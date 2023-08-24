Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 24 августа, заявило, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 украинских беспилотника.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - сказано в сообщении военного ведомства, где уточнили, что это произошло в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, днем ранее, 23 августа, Министерство обороны РФ о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. В ведомстве отметили, что российские средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.