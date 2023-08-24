Байден объявил об очередном пакете санкций США против России Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против России. Поводом, как и в ряде случаев прежде, назван «вывоз украинских детей», который американцы называют «принудительным перемещением и депортацией». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», - заявил Байден.

Подробности новых санкций не уточняются. Также американский президент поздравил Украину с днём независимости, заверив Киев в готовности продолжать поставлять ВСУ военную и финансовую помощь.

Напомним, что Россия эвакуировала детей из зоны боевых действий, так как отступающие неонацисты бросили детские дома, школы и в принципе мирных жителей на произвол судьбы. РФ никогда не ограничивала передвижения украинских детей, и передаёт ребят родителям, когда те обращаются в соответствующие инстанции.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин ответил на обвинения США и Киева в вывозе детей с территории Украины.