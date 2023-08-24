Leggo: В Милане прошли похороны Тото Кутуньо под аплодисменты и хит l'Italiano

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24 августа в Милане прошли похороны всемирно известного итальянского певца Тото Кутуньо. Попрощаться с легендой пришли сотни людей, среди которых оказались знаменитые представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди, сообщает Leggo.

У входа в церковь музыканты исполнили один из самых известных хитов Кутуньо l'Italiano, которую подхватили простые люди. Вынос гроба с музыкантом собравшиеся поклонники сопровождали долгими аплодисментами.

В храме Санти-Нерео-эд-Акиллео не хватило места для всех желающих попрощаться с легендой. Фото: REUTERS

Отмечается, что в храме Санти-Нерео-эд-Акиллео не хватило места для всех желающих попрощаться с легендой. Приходской священник Джанлуиджи Панцери напомнил, что Кутуньо не верил в конец жизни после смерти и оставил за собой “прекрасный след” в этом мире.

Тото Кутуньо на сцене, 1990 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

“Войдя в дом Господа, возможно, Тото скажет хору ангелов: Дайте мне петь с гитарой в руках”, — сказал Панцери, перефразировав строчку из l'Italiano.

Напомним, Тото Кутуньо умер на 81 году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане 22 августа 2023 года. Певец долго болел и в последние месяцы ему стало хуже, из-за чего Кутуньо положили в медучреждение.

Коллега Кутуньо, живая легенда Адриано Челентано написал прощальное письмо в связи со смертью своего друга и вспомнил, как отказался от исполнения хита L'Italiano.