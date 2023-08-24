Мужа премьера Эстонии Каллас уличили в ведении бизнеса с Россией Фото: REUTERS

В Эстонии начался скандал на почве «отмены России», так как выяснилось, что супруг премьер-министра Каи Каллас частично владеет логистической компанией, продолжающей вести бизнес с российскими предпринимателями. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», - заявила Каллас в ответ на обвинения в адрес её мужа.

Согласно данным эстонских журналистов, муж Каллас Арво Халлик является одним из собственников компании Stark Logistics, продолжающей возить грузы в Россию и обратно, несмотря на то, что на Западе теперь это считается «не правильным». Как пояснила премьер-министр, муж ей, якобы, заявил что его компания больше не работает с РФ, и услуги оказываются только одной фирме, которая заканчивает процесс выхода с российского рынка.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России прокомментировал планы Эстонии лишить граждан России права голоса на местных выборах.