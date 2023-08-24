Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к крушению самолета Пригожина

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к авиакатастрофе 23 августа, в которой погиб российский бизнесмен Евгений Пригожин.

“Мы не имеем к этому отношения”, — сказал Зеленский на брифинге, комментируя трагедию в Тверской области.

Напомним, 23 августа в Тверской области около населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

Позже в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился Евгений Пригожин, его заместитель Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли в этой авиакатастрофе.

Уголовное дело о крушении самолета Пригожина было поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК России Ивану Сибулу, занимавшимся расследованием громких дел, среди которых было и крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX.