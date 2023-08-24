Самолет, на борту которого был Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: REUTERS

Крушение самолета с Евгением Пригожиным в Тверской области

Вечером, 23 августа, МЧС России сообщило о крушении частного пассажирского самолета Embraer Legacy в Бологовском районе Тверской области. В самолете было 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

В списке пассажиров на борту бизнес-джета значился бизнесмен и владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин. Мы собрали последние новости о крушении самолета на утро 24 августа 2023 года.

Все 10 человек на борту погибли

В результате крушения все члены экипажа и пассажиры погибли, не выжил никто. Росавиация выложила список людей, находившихся на борту. Среди них - владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и основатель компании Дмитрий Уткин. Также в списках пассажиров значились: Пропустин Сергей, Макарьян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Матусеев Николай. Их сопровождали трое членов экипажа: командир Левшин Алексей, второй пилот Каримов Рустам, и бортпроводник Распопова Кристина.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов со ссылкой на "музыкантов" также заявил, что Евгений Пригожин в результате крушения самолета погиб. Он также добавил, что в самолете летел коллега Пригожина Дмитрий Уткин.

Видео с места крушения самолета

Тем временем, в Сети стали появляться видео с места крушения Embraer Legacy. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры с горящими обломками самолета. Они также отметили, что высоко летевший в небе самолет неожиданно начал падать, оставляя за собой дымовой след. Прямо перед столкновением с землей джет перевернулся вниз хвостом, после - разбился. Корреспонденты KP.RU, прибывшие на место ЧП, сообщили, что обломки самолета разбросало на несколько километров. Так, основные части самолета находятся в нескольких километрах от найденных обломков хвостовой части.

Расследование причин авиакатастрофы

Представители Росавиации заявили о создании комиссии, которая немедленно приступила к расследованию крушения самолета Пригожина. В ведомстве добавили, что джет принадлежал компании «МНТ-Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Специалистам предстоит собрать информацию о подготовке экипажа к полету, а также о техническом состоянии воздушного судна. Также они займутся поиском и расшифровкой «черных ящиков».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Позднее в экстренных службах сообщили об обнаружении останков всех 10 человек. Как сообщили корреспонденты KP.RU, сотрудники МЧС усилили оцепление, а на месте ЧП работают сотрудники полиции и медики, а у проезжающих мимо водителей проверяют документы:

- Если вначале местные жители могли спокойно проехать по дороге мимо обломков борта, то сейчас оцепление усилили. На въезде на станцию Куженкино перегородили дорогу КамАЗом. Проверяют документы у всех выезжающих. Проселочная дорога не освещается, вокруг темнота. Но машин становится все больше – постоянно подъезжают служебные автомобили МЧС, полиции, скорой помощи. Оцепление серьезное стоит примерно за километр от места крушения, - передает журналист «Комсомольской правды» Ольга Трофимова.

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