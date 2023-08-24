Лавров: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения обещаний Запада Фото: REUTERS

Россия готова вернуться в пакетную зерновую сделку, как только Запад выполнит свои обещания, но на данный момент признаков готовности к этому не наблюдается. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

— Пока мы таких признаков не видим, — лаконично ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Он также рассказал, что планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним вопросы, связанные с зерновой сделкой.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с Россией по ситуации на Украине. При этом глава российского МИД подчеркнул, что Москва с первых дней специальной военной операции была открыта к политико-дипломатическим методом решения конфликта и достижения своих целей.