Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 августа 2023 12:24

Лавров: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения обещаний Запада

На данный момент признаков готовности Запада к выполнению условий не наблюдается
Роман ПОЛОСИКОВ
Лавров: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения обещаний Запада

Лавров: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения обещаний Запада

Фото: REUTERS

Россия готова вернуться в пакетную зерновую сделку, как только Запад выполнит свои обещания, но на данный момент признаков готовности к этому не наблюдается. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

— Пока мы таких признаков не видим, — лаконично ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Он также рассказал, что планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним вопросы, связанные с зерновой сделкой.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с Россией по ситуации на Украине. При этом глава российского МИД подчеркнул, что Москва с первых дней специальной военной операции была открыта к политико-дипломатическим методом решения конфликта и достижения своих целей.