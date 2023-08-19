Лавров: Запад не намерен договариваться с Россией по Украине

Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с Россией по Украине. Фото: REUTERS

Запад продемонстрировал отсутствие намерений о чем-либо договариваться с Москвой в ходе многосторонних консультаций по ситуации на Украине, которые прошли без приглашения России. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией», - сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», комментируя прошедшие в Джидде и Копенгагене саммиты.

Министр напомнил об открытости России с первых дней СВО для обсуждения политико-дипломатических методов достижения ее целей.

«Именно Киев с подачи внешних кураторов саботировал дипломатическую работу», - заявил Лавров, напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с российским руководством.

«Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок», - резюмировал Лавров.

Ранее сенатор США Пол заявил, что поставки оружия Киеву тормозят переговорный процесс.

Также член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры по мирному урегулированию конфликта, так как наступление ВСУ уже фактически провалилось.

Тем временем в США рассказали, как Вашингтон трижды сорвал мирные переговоры по Украине.