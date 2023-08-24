Стано: ЕС не располагает достоверной информацией по крушению самолёта Пригожина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель службы внешней политики Европейского союза Петер Стано, выступая на брифинге в Брюсселе, отказался комментировать крушение самолёта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сославшись на отсутствие достоверной информации.

«Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой, как утверждается, погиб Евгений Пригожин - глава группы "Вагнер", члены его окружения, экипаж… Однако, как и многое другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это», - заявил Стано.

То же самое касается, считает представитель Евросоюза, и темы возможных последствий этой трагедии. Напомним, что по предварительным данным, Пригожин находился на борту самолёта Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года. Самолёт разбился, все находившиеся на борту люди погибли.

Ранее KP.RU сообщил, что на борту разбившегося самолёта находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.