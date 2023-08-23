Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин были в разбившемся самолете

Фото с места ЧП

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer в Тверской области. Об этом в среду, 23 августа, сообщила Росавиация.

Ведомство опубликовало имена всех пассажиров воздушного судна.

«По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры», - проинформировала Росавиация.

В обнародованном списке значатся фамилии российского бизнесмена Евгения Пригожина и его коллеги Дмитрия Уткина.

Росавиация также заявила, что полет осуществлялся с разрешения на использование воздушного пространства, которое было выдано в установленном порядке.

Частный самолет потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области в среду, 23 августа. МЧС России сообщало, что на борту бизнес-джета находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

Позже глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате происшествия погиб российский бизнесмен Евгений Пригожин. Также он уточнил, что вместе с Пригожиным летел его коллега Дмитрий Уткин.