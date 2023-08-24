WSJ: Расширение БРИКС — победа России и Китая Фото: REUTERS

Присоединение шести стран к БРИКС говорит о победе России и Китая на фоне противостояния с Западом. Такое мнение выразили в публикации газеты The Wall Street Journal.

— Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом, — говорится в публикации.

Также в издании отметили, что увеличение числа стран-участниц объединения может придать развивающимся странам более сильный голос, который будет полностью соответствовать их величине.

Авторы статьи утверждают, что благодаря расширению БРИКС Китай может укрепить партнерство со странами, которые относятся к Соединенным Штатам с традиционным подозрением. Россия же будет стремиться выйти на новые для себя рынки, что позволит ослабить влияние санкций на свою экономику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова способствовать расширению БРИКС. Также глава государства подчеркнул, что страны-участницы утвердились на мировой арене в качестве авторитетной структуры.