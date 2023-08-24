Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 августа 2023 13:28

Лавров заявил, что название БРИКС не изменится из-за расширения

Все страны объединения выступили за сохранение названия
Роман ПОЛОСИКОВ
Лавров заявил, что название БРИКС не изменится из-за расширения

Лавров заявил, что название БРИКС не изменится из-за расширения

Фото: REUTERS

Страны-участницы БРИКС выступили за сохранение названия после присоединения новых государств. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на саммите в Йоханнесбурге.

— Все за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного, — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что все понимают, что лучше оставить все как есть, поскольку это будет подчеркивать преемственность совместной работы всех стран-участниц объединения.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что расширение БРИКС — победа России и Китая на фоне геополитического и экономического противостояния с Западом. Увеличение стран-участниц объединения позволит придать развивающимся странам более сильный голос на мировой арене, который будет гораздо больше соответствовать их величине.