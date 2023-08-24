Лавров заявил, что название БРИКС не изменится из-за расширения Фото: REUTERS

Страны-участницы БРИКС выступили за сохранение названия после присоединения новых государств. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на саммите в Йоханнесбурге.

— Все за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного, — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что все понимают, что лучше оставить все как есть, поскольку это будет подчеркивать преемственность совместной работы всех стран-участниц объединения.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что расширение БРИКС — победа России и Китая на фоне геополитического и экономического противостояния с Западом. Увеличение стран-участниц объединения позволит придать развивающимся странам более сильный голос на мировой арене, который будет гораздо больше соответствовать их величине.