WSJ: США и Украина несколько недель обсуждают способы оживить наступление ВСУ Фото: REUTERS

Американские и украинские чиновники уже несколько недель спорят в кулуарах, каким образом можно попробовать оживить наступление ВСУ, застрявшее в российской обороне и не сумевшее добиться хоть каких-то результатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Американские военные призывают украинцев вернуться к общевойсковой подготовке, которую они прошли на союзных базах в Европе, сосредоточив свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю», - говорится в публикации.

При этом Киев пытается вносить коррективы в план Вашингтона, но конкретных решений, которые позволили бы Украине добиться успехов до наступления холодов, ни одна сторона до сих пор не предложила.

Отдельно газета отмечает, что украинские военные крайне недовольны американцами. Например, главком ВСУ Валерий Залужный считает, что США абсолютно не понимают истинную природу конфликта и предлагают планы, которые невозможно реализовать.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский признал тяжесть продвижения наступления ВСУ.