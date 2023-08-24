Путин: отряд "Вагнер" внес существенный вклад в борьбу с нацизмом на Украине

Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным отметил, что отряд "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина внес существенный вклад в борьбу с нацизмом на Украине. Глава государства добавил, что подвиг организации не будет забыт.

"Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", — отметил президент.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту самолета, в том числе сам Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, погибли.