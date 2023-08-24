Зеленский: с Западом сложно договориться о новых поставках систем ПВО Patriot

Зеленский заявил, что с Западом сложно договориться о новых поставках систем ПВО Patriot Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву очень сложно договориться со своими союзниками о поставках дополнительных комплексов противовоздушной обороны Patriot производства США.

“С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться”, — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министров Норвегии.

Напомним, стоимость одного ЗРК Patriot по оценке разных источников доходит до одного миллиарда долларов, а с каждым выстрелом из него улетают еще по 4 миллиона долларов.

Тем не менее даже 32 ракеты Patriot не смогли в мае 2023 года остановить российский “Кинжал”, обрушивший акции производителя примерно на 10 миллиардов долларов.

Американский военный журнал Military Watch Magazine после этого инцидента отмечал, что высокая стоимость и небольшое количество перехватчиков Patriot стали главным аргументом для отказа от отправки данных систем на Украину, а их эффективность оказалась весьма сомнительной.