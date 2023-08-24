Минюст США подал в суд на SpaceX за дискриминацию беженцев Фото: REUTERS

Минюст Соединенных Штатов подал в суд на компанию SpaceX за дискриминацию беженцев. Авторы иска утверждают, что компания Илона Маска отговаривала беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимала их на работу. Об этом говорится в публикации ведомства.

— Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве, — подчеркнули в Минюсте США.

Ведомство также отметило, что SpaceX объясняет свои действия ограничениями поставок своей продукции, но Минюст требует возмещение оплаты всем людям, получившим убежище, или беженцам, которым отказали в приеме на работу в компанию Илона Маска.

Точную сумму компенсации будут определять в суде, а всех, кто считает себя пострадавшими, ведомство попросило обратиться к властям для дальнейших разбирательств. SpaceX на данный момент никак не комментировала этот иск.

Напомним, что в марте 2023 года SpaceX проиграла суд украинской компании «Старлинк» за право использования названия. Компания Илона Маска требовала прекратить регистрацию украинской торговой марки.