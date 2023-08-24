Небензя сравнил Украину с ИГ* из-за использования террористических методов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина прибегает к террористическим методам, как «Исламское государство»*. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совбеза по Украине.

— А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втемную в качестве смертников, — подчеркнул Небензя.

Также он добавил, что Киев шантажирует мирных граждан посредством мошеннических киберсхем, после чего заставляет их совершать различные преступления в своей стране.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что действия руководства Украины — международный терроризм, спонсорами которого являются Соединенные Штаты и НАТО.

*Запрещенная на территории России террористическая организация