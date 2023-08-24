Истребитель F-16 опасно сблизился с российским Су-35 на юге Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский истребитель F-16 так называемой международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, опасно сблизился с российским самолетом Су-35 у южной границы Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

— 23 августа в 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров истребитель F-16 «коалиции» допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии, — рассказал Кулить.

Он также добавил, что российский пилот продемонстрировал свой профессионализм и смог предпринять меры для предотвращения столкновения.

Кулить заявил, что проамериканская коалиция намеренно продолжает создавать опасные ситуации, которые могут привести к авиационным инцидентам и происшествиям. Подобные действия способствуют обострению обстановки в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, что ранее стало известно, что четыре самолета Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию американских систем наведения. Из-за этого автоматически сработали бортовые комплексы обороны. Вадим Кулить подчеркнул, что это очередная провокация «коалиции».