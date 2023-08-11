МО РФ: четыре самолета ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения США

Истребители F-35 создали опасную ситуацию в небе Сирии, подвергнув воздействию систем наведения российские самолеты. На фото: F-35. Фото: REUTERS

Два российских самолета подверглись воздействию систем наведения истребителей F-35 так называемой «антитеррористической коалиции», возглавляемой США. Об этом сообщил в пятницу 11 августа заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Речь идет о двух самолетах Су-34 и двух Су-35 ВКС РФ. Инцидент произошел в ночь на 11 августа с 02:13 до 02:20 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф.

«Фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», - сказал Кулить на брифинге, добавив, что такими действиями «коалиция» создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

Ранее беспилотники американской коалиции опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии. Также опасное сближение американских БПЛА с российскими самолетами было зафиксировано над Средиземным морем.

Также сообщалось, что четверо сирийских военных погибли после израильской атаки на пригород Дамаска.

Тем временем серия взрывов прогремела на военной базе США в сирийской провинции Хасеке.