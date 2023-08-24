Глава Минфина Украины Марченко заявил о сложностях в поиске бюджета на 2024 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент вопрос финансирования государственного бюджета Украины не закрыт, а правительство находится в «сложной ситуации» из-за отсутствия договоренностей с партнерами о новых пакетах финансовой помощи. Такое заявление сделал глава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

— Мы обязаны обеспечить, в первую очередь, финансово военнослужащих, также вооружением, техникой. На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 триллиона гривен, это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем, — добавил Марченко.

Глава Минфина отметил, что ведомство постоянно ищет дополнительные источники финансирования, которые помогут покрыть необходимые расходы, однако «никто ничего не обещал». При этом по словам Марченко, на данный момент рано говорить о каких-либо окончательных цифрах.

Ранее политолог Андрей Бодров заявил, что в скором времени Соединенным Штатам станет невыгодно продолжать финансирование Украины. В преддверии выборов президента США Вашингтон может отказаться поддержки Киева.