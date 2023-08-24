Белый дом: российские активы заморозят до выплаты компенсаций Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замороженные российские активы в Соединенных Штатах, Италии, Германии, Франции и Великобритании будут заморожены до выплаты компенсации Украине. Такое заявление сделали в Белом доме после встречи советников по национальной безопасности этих государств.

— Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, — говорится в публикации по итогам встречи.

Также советники пяти стран подтвердили, что намерены и дальше поддерживать Украину и содействовать ее восстановлению. Сообщается, что в ходе встречи также обсуждалась ситуация с военным мятежом в Нигере и другие вопросы ближневосточной и индо-тихоокеанской повестки.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Правительство и Банк России подготовили проект указа, который подразумевает разморозку иностранных активов в обмен на российские.