Силуанов: РФ планирует разблокировать зарубежные активы для обмена на российские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене иностранных активов на российские. Об этом во вторник, 22 августа, проинформировал, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава ведомства напомнил, что в настоящее время заморожены активы свыше 3,5 млн граждан РФ на сумму в 1,5 трлн рублей.

«И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С»», - рассказал Силуанов на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он уточнил, что на первом этапе планируется разблокировать счета около 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам.

«Правительство и Центральный банк подготовили соответствующие проект указа», - сообщил глава Минфина РФ.

Ранее Силуанов говорил, что в Минфине РФ обсуждают варианты обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов на имеющиеся в стране иностранные активы. Тогда он пояснял, что необходимо точно рассчитать объемы активов, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российские инвесторы смогли восстановить права на часть активов, ранее замороженных за рубежом. По ее словам, речь идет о сумме в почти 3 трлн рублей.