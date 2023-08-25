В Пентагоне не увидели признаков поражения самолета Пригожина ракетой с земли

В Пентагоне заявили, что не видят признаков поражения самолета Пригожина ракетой. Фото: REUTERS

В Пентагоне не нашли признаков того, что самолет российского бизнесмена Евгения Пригожина был сбит ракетой с земли. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге в четверг 24 августа. Трансляция брифинга велась на официальном канале американского оборонного ведомства.

«Ничто не указывает на то, что это была ракета «земля-воздух», - сказал представитель Пентагона, комментируя версию о том, что катастрофа самолета Пригожина, в которой погибли десять человек, могла произойти в результате попадания ракеты.

Райдер добавил, что Пентагон считает вероятной гибель главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина в результате катастрофы.

«По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб», - сказал Райдер.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина, отметив героизм бизнесмена «ради общего дела» и упомянув о его «серьезных ошибках». Президент пообещал довести расследование крушения самолета до конца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также прокомментировал крушение самолета Пригожина и назвал гибель Пригожина большой утратой для государства.

Все о крушении самолета Евгения Пригожина, при котором погибли семь пассажиров и трое членов экипажа, здесь на KP.RU.