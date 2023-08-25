Пушков: Германия превратилась в обслугу разрушающегося миропорядка

Пушков заявил, что Германия стала обслугой разрушающегося миропорядка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вектор развития Германии направлен в прошлое, что превращает страну в обслугу разрушающегося миропорядка. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, США давно готовили к выполнению этой функции германскую политическую элиту.

Сенатор заявил, что в ФРГ происходит «антихристианская революция в сфере нравов и ценностей», а место национальных интересов заняли идеологические установки.

«Так Германия превратилась в страну, лишенную собственных интересов и собственного национального содержания», - резюмировал политик.

Напомним, Германия впервые в своей истории разработала стратегию национальной безопасности. Германо-российским отношениям этот документ не сулит ничего хорошего, потому что Россия обозначена там как самая большая угроза для мира и безопасности в Европе. Почему в Германии возвращаются в моду расистские клише о «славянских недочеловеках», читайте здесь на KP.RU.