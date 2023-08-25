Военврач 58-й армии заявил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Бойцы украинской армии применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении. Такое заявление сделал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил (ВСУ) России

Как заявил военный врач, анестезиологи идентифицировали поражение газом, после чего быстро приняли меры, эвакуировав людей и проведя санитарную обработку. Он также заявил, что если в СМИ начинаются разговоры о желании стран Североатлантического альянса поставить Украине некое новое оружие, оно, как правило, начинает использоваться на фронте.

«То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться», - приводит РИА Новости слова военного врача.

Напомним, ранее жительница Соледара заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, которые возвращали беженцев из города. По ее словам, среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.