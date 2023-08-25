Балицкий: ВСУ не могут пойти в наступление батальонами на Запорожском направлении

Балицкий: ВСУ не могут пойти в наступление батальонами на Запорожском фронте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска лишились возможности наступать батальонами на Запорожском направлении, из-за чего им приходится атаковать небольшими группами, в другом случае их будут массово уничтожать огневой мощью российской армии. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«В этом заключается сложность современной войны: все просматривается, все прозрачно. И противник не может собрать достаточное количество техники, чтобы нанести сильный удар», - заявил врио губернатора Запорожской области в беседе с РИА Новости.

По его словам, поэтому украинские войска не могут собрать на Запорожском направлении большое скопление войска и им нужно «идти маленькими кучками, накатами, волнами».

Напомним, Балицкий ранее заявил, что российские войска на Запорожском направлении уничтожают большое количество западной техники, которую сейчас используют при наступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ).