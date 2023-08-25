Балицкий: российские военные сжигают западные танки на Запорожском направлении

Балицкий рассказал, как российские военные уничтожают западную технику ВСУ на Запорожском направлении. Фото: REUTERS

Российские военные на Запорожском направлении уничтожают большое количество западной техники, которую используют при наступлении ВСУ. Также украинские военные несут большие потери при попытках наступления. Об этом рассказал РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Чиновник отметил, что ВСУ практически не меняют тактику при попытках наступления.

«Противник валит толпами», - так обрисовал Балицкий ситуацию в районе населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Щербаки, Работино и Пятихатки, добавив, что украинские войска несут большие потери.

«Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», - рассказал врио губернатора.

Ранее министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили до 125 солдат ВСУ и десяток единиц военной техники, а также склад боеприпасов.

Также сообщалось, что российские войска поразили центр принятия решений ВСУ высокоточным оружием. Был нанесен групповой удар оружием морского и наземного базирования.

Тем временем уничтожения украинского комплекса ПВО С-300ПС опубликовало Минобороны РФ. На видео с разведывательного дрона видно, как украинский комплекс загорается и детонирует.

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