Зеленскому рекомендовали забыть о Крыме и восстановлении границ Украины Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо забыть о Крыме, а также восстановлении ранее существовавших украинских границ. Такое заявление сделал председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

«Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным», - приводит РИА Новости заявление турецкого политика.

Сель заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают показывать неуважение к выбору жителей Крыма, который был сделан в результате референдума девять лет назад.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после того, как там был проведен референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали свыше 96% жителей полуострова, а также более 95% жителей Севастополя.