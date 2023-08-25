Жительница Алтая предстанет перед судом за сотрудничество с Украиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Алтайского края предстанет перед судом за сотрудничество с представителем украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"»*. Об этом в пятницу, 25 августа, заявили в пресс-службе региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как сообщают спецслужбы, в конце 2022 года женщина по поручению кураторов начала искать жителей, готовых к проведению поджогов зданий органов власти, но через несколько месяцев она была задержана и признала свою вину.

Следственные органы уже закончили расследование уголовного дела по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

«Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ФСБ.

Напомним, днем ранее, 24 августа, ФСБ задержала в Пскове завербованного Украиной диверсанта, который хотел поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Сообщалось, что мужчина связался через Telegram с волонтером украинского проекта, в рамках которого проводили вербовку россиян для совершения диверсий и терактов.

*Запрещенная на территории России террористическая организация