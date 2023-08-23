В школах РФ впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС 29 и 30 августа

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Всероссийские учения по отработке действий в случае чрезвычайных ситуаций впервые пройдут в школах, колледжах и техникумах РФ. Как уточнили в Минпросвещения страны, их проведут 29 и 30 августа 2023 года.

«29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе», - говорится в сообщении ведомства.

Данные мероприятия будут организованы Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и властями регионов. Они пройдут в школах, колледжах и техникумах.

Уточняется, что в рамках учений планируется проверить работоспособность систем оповещения. Кроме того, как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в ходе таких мероприятий на практике будут отработаны различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает обязательное привлечение учащихся школ к общественно полезному труду. К такой работе могут быть отнесены, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее. Кроме того, согласно закону, для школьников будет введено понятие «профориентация».

Сайт KP.RU писал, что в школьном расписании старшеклассников с нового учебного года появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Он придет на смену нынешнему ОБЖ — основам безопасности жизнедеятельности.