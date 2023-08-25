Депутат Арефьев предложили отменить два налога для стабилизации цен на топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выступил с предложением отменить транспортный налог для стабилизации цен на бензин.

Парламентарий считает, что для решения проблемы с ростом стоимости на топливо необходимо вмешательство государства при помощи отмены двух видов налогов. Первый из них касается транспортного налога на дизельное топливо, введенного в стоимость бензина пять лет назад. Второй является налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«Мы давно ставим вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе и бензин, который тоже является таким товаром … Если убрать из ценообразования НДПИ и транспортный налог, то все сразу вернется на круги своя», - заявил депутат в беседе с Lenta.ru.

По его словам, если избавиться от этих видов налогов, то стоимость топлива могла бы упасть приблизительно на 30 рублей за литр.

Напомним, днем ранее, 24 августа, президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение стоимости топлива, зарегистрировав цену на дизель ниже 60 рублей.