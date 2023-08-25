Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за непогоды

Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сильных ливней. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как сказано в сообщении ведомства, из-за непогоды в регионе была затоплена часть автодорог. На данный момент водители не могут двигаться по федеральной дороге «Уссури» на отрезке «Седанка». Кроме того, на 16 улицах было энергоснабжение, а в двух детских садах пришлось эвакуировать детей.

«25 августа в период с 5 до 13 часов на территории краевой столицы произошли восемь отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Напомним, в конце июля этого года число эвакуированных из-за проливных дождей в Пекине превысило 52 тысячи. Непогода привела к закрытию 107 горных дорог и приостановке работы на 4 069 строительных объектах.