Видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, представило кадры уничтожения минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в российском военном ведомства, высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции украинских минометчиков. В результате этой атаки российских войск расчет был уничтожен.

Напомним, днем ранее, 24 августа, Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения экипажем истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России установки противовоздушной обороны С-300ПС украинских войск в Николаевской области. На кадрах с разведывательного дрона можно увидеть, как комплекс ВСУ загорается и детонирует.

Незадолго до этого российское военное ведомство продемонстрировало видео уничтожения техники украинских войск на Южно-Донецком направлении. Техника ВСУ была уничтожена экипажами ударно-разведывательных вертолетов Ка-52.