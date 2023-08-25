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НовостиПолитика25 августа 2023 6:59

Видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ

Высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции украинских минометчиков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ

Видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, представило кадры уничтожения минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в российском военном ведомства, высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции украинских минометчиков. В результате этой атаки российских войск расчет был уничтожен.

Напомним, днем ранее, 24 августа, Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения экипажем истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России установки противовоздушной обороны С-300ПС украинских войск в Николаевской области. На кадрах с разведывательного дрона можно увидеть, как комплекс ВСУ загорается и детонирует.

Незадолго до этого российское военное ведомство продемонстрировало видео уничтожения техники украинских войск на Южно-Донецком направлении. Техника ВСУ была уничтожена экипажами ударно-разведывательных вертолетов Ка-52.