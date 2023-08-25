Учительницу в США арестовали за распитие на уроке большого количества алкоголя

В классе, где женщина вела урок, нашли стакан с вином, а проведенный тест показал, что уровень алкоголя в крови учительницы втрое превышает установленный лимит. Фото: Shutterstock

Правоохранители в американском штате Оклахома арестовали учительницу третьего класса, которую застали за распитием алкогольных напитков на уроке в первый рабочий день. Об этом пишет The Independent.

Как сообщается, внимание администрации школы привлекла 53-летняя Кимберли Коутс. Один из сотрудников школы заметил, что у женщины красные и влажные глаза, а ее речь затруднена. Это произошло в конце рабочего дня, около 15:20.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что учительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Задержанная преподавать призналась, что накануне выпила много алкоголя, уточнив, что употребила половину коробки вина. Она также сообщила, что закончила распитие спиртных напитков около трех часов утра, а рабочий день начинался в 8:25 утра.

В классе, где женщина вела урок, нашли стакан с вином, а проведенный тест показал, что уровень алкоголя в крови учительницы втрое превышает установленный лимит.

Коутс была арестована и доставлена в тюрьму. Ей было предъявлено обвинение в нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) представил сразу два отчета, за 2020 и 2021 годы, один из которых показал резкий рост смертности американцев от алкоголя, а также связанных с его употреблением причин и заболеваний.