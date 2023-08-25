Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском в Калужской области Фото: "КП" Архив

Обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали около города Обнинск в Жуковском районе Калужской области. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил представитель экстренных служб.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Малоярославецком и Жуковском районах сработали силы ПВО.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета доработанного комплекса С-200. Пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет.

«Обломки упали в районе города Обнинск», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в экстренных службах.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные подавили и уничтожили 42 украинских беспилотника в ночь на пятницу, 25 августа.