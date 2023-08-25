Российские ПВО обнаружили, подавили и уничтожили 42 украинских беспилотника

Российские военные обнаружили 42 украинских беспилотника в ночь на 25 августа. Фото: REUTERS

Российские военные пресекли попытку осуществить террористические атаки при помощи БПЛА по территории РФ со стороны Киевского режима в ночь на пятницу 25 августа. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что всего средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника.

"В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее губернатор Севатополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены в районе мыса Херсонес. Беспилотники уничтожены над морем, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, уточнил чиновник.

Напомним, воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково и Домодедово закрыто. Об этом в ночь на пятницу 25 августа сообщили авиационные службы. Задерживаются прибытие и отправление авиарейсов.

Накануне в Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.

Ранее российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.