Греция расторгла контракт с Россией на обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция решила расторгнуть в одностороннем порядке договор с Россией, согласно которому Москва занималась техническим обслуживанием и поддержкой зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ», находящихся на страже греческого неба. Местный портал pronews.gr называет это сугубо политическим решением, и указывает на огромные убытки, которые оно за собой повлечёт.

«В сверхсекретном документе, просочившемся через парламент, министр национальной обороны Никос Дендиас объявляет, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет», - говорится в публикации.

Авторы статьи указывают на то, что вскоре ЗРК будут списаны, так как имеющихся запчастей и опыта греков хватит только на несколько месяцев. При этом Греция потратила на контракт с Россией 102 миллиона евро, не говоря уже об общей стоимости закупленных у Москвы систем, которые стоили более миллиарда евро.

При этом портал напоминает, что российские ЗРК показали свою эффективность как за 20 лет эксплуатации в Греции, так и на Украине. Результативность их стрельбы составляет от 92 до 98%. Теперь же, вероятно, греческие власти намерены передать списанные системы Киеву.

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