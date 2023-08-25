Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 августа 2023 8:33

Бойцам СВО вручили на передовой документы на предоставление субсидий на жилье

В Минобороны решили подготовить документы на субсидии и вручить их, не дожидаясь возвращения военных из зоны спецоперации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бойцам СВО вручили на передовой документы на предоставление субсидий на жилье

Бойцам СВО вручили на передовой документы на предоставление субсидий на жилье

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, вручили на передовой документы на предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья.

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны России, руководство органов жилищного обеспечения ведомства решило подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим, не дожидаясь их возвращения из зоны СВО. В Минобороны отметили, что ведомство «уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей».

Как писал сайт KP.RU, в России ранее был создан фонд поддержки участников СВО и их близких. За каждой семьей закрепили персонального социального работника, который будет консультировать их и помогать оформить все положенные субсидии. Большинство россиян не только одобрили эту идею, но также предложили расширить помощь военнослужащим, в частности в вопросах, связанных с жильем.