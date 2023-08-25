Бойцам СВО вручили на передовой документы на предоставление субсидий на жилье Фото: Александр КОЦ

Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, вручили на передовой документы на предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья.

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны России, руководство органов жилищного обеспечения ведомства решило подготовить документы на выделение жилищных субсидий и вручить их военнослужащим, не дожидаясь их возвращения из зоны СВО. В Минобороны отметили, что ведомство «уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей».

Как писал сайт KP.RU, в России ранее был создан фонд поддержки участников СВО и их близких. За каждой семьей закрепили персонального социального работника, который будет консультировать их и помогать оформить все положенные субсидии. Большинство россиян не только одобрили эту идею, но также предложили расширить помощь военнослужащим, в частности в вопросах, связанных с жильем.